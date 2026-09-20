Candidata pacifista acude a votar tres días después de desaparecer tras acto electoral

"He vuelto a casa. Yo y mi marido estamos bien. He podido votar en mi colegio electoral. Gracias a todos por el apoyo", informó en su canal de Telegram, donde acompañó el mensaje con una foto.

Su grupo de apoyo confirmó la noticia y adelantó que a partir de ahora se abstendrá de hacer comentarios para no perjudicarles. "Lo importante es que los chicos están en libertad", señalaron.

Kuznetsova, de 30 años, desapareció hace tres días y ni ella ni la policía ha explicado lo ocurrido, aunque ella misma denunció hace dos días que tuvo que recibir asistencia médica y psicológica tras lo que llamó "un encuentro complicado".

La candidata, que recibió el apoyo de la oposición en el exilio, ya que su circunscripción electoral no cuenta con representantes del único partido pacifista, Yábloko, se presentó a las legislativas rusas con el lema 'Por la vida, la paz y libertad'.