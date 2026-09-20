Cierran colegios electorales en comicios rusos marcados por múltiples denuncias oposición

En los comicios, en los que el partido del Kremlin, Rusia Unida, busca revalidar su mayoría, participó más del 56 % del censo, por encima del nivel de participación en las parlamentarias de 2021 y 2016, cuando fue del 51,72 % y 47,88 %, respectivamente.

Más de la mitad de la participación -cerca del 30 %- tuvo lugar el viernes, lo que los analistas relacionaron con el recurso administrativo del Kremlin, que movilizó a su granero electoral el primer día.

La Comisión Electoral Central (CEC) negó la existencia de graves infracciones y aseguró que las pocas irregularidades detectadas fueron investigadas y subsanadas.

La oposición, no obstante, denunció que las irregularidades se cometieron de forma masiva y en numerosos colegios electorales.

Así, observadores del partido pacifista Yábloko, excluido de las elecciones, y medios independientes denunciaron trabas para la votación con papeletas y el deseo de las autoridades de aumentar el porcentaje del voto online, que es más fácil de manipular, según la oposición.

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Además, tanto Yábloko, como los comunistas rusos, cuyo partido sí participa en los comicios, protestaron ante la Comisión Electoral contra presiones que recibieron sus observadores durante las tres jornadas de votación.

Muchos de ellos, según las denuncias, no pudieron ejercer sus labores porque no les dejaban entrar en los colegios electorales.

Más de 111 millones de rusos en 89 regiones fueron llamados a las urnas desde el viernes para elegir a los 450 diputados que integrarán la Duma o cámara baja del Parlamento en más de 90.000 colegios electorales.

También pudieron ejercer su derecho al sufragio los rusos residentes en 152 países, donde el Ministerio de Exteriores habilitó 333 colegios, muchos de ellos en legaciones diplomáticas.

De acuerdo con las autoridades rusas, en el extranjero votaron más de 210.000 rusos de los cerca de 1,8 millones de electores registrados.

Según los sondeos oficiales, el partido del Kremlin contaba con una intención de voto del 33-37 %, aunque las compañías independientes le otorgaban apenas un 25 %. Por su parte, expertos creen que obtendrá en torno al 50 % de los votos.