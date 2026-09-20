Congresista republicana que cuestionó política de Trump tuvo charla "fantástica" con él

"Tuvimos una conversación fantástica", reveló la congresista en una entrevista en la cadena CBS, "fue una conversación muy buena. Fue un caballero, muy cortés, muy receptivo".

Salazar afirmó que le dijo al presidente "señor, tiene este momento histórico en el que puede conservar el tesoro que le trajo al Partido Republicano en 2024. Ningún otro presidente fue capaz de convencer a los hispanos de votar 55 puntos por un presidente republicano. Por favor, conserve esa fortuna que le ha traído al partido".

La representante por Florida confió en que su conversación con Trump tenga consecuencias, "espero que me haya escuchado, pero sí me escuchó".

Salazar defendió su origen y su condición republicana, "pertenezco a la comunidad de Miami, soy hija de refugiados políticos, soy estadounidense de primera generación y quiero preservar los valores estadounidenses que están arraigados en el Partido Republicano".

Las declaraciones de la congresista, hechas públicas el pasado jueves y en las que cuestionó la política migratoria de Trump, llamaron la atención dentro del partido y recibieron también una respuesta del propio presidente.

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"Yo logré que la eligieran. Sin mí, no habría salido elegida. Hace unos años se postuló contra alguien que, según se pensaba, era imposible que perdiera. Y entonces, cuando di mi respaldo a María, terminó ganando, protagonizando la mayor sorpresa de todo el Congreso en aquella legislatura", aseguró el presiente el viernes pasado en una rueda de prensa en el Despacho Oval.

Aunque afirmó que sigue respaldándola después de haber visto el video, el mandatario aseguró que no estaba de acuerdo con ella.

"No estoy de acuerdo con ella", insistió, "yo tengo una postura muy firme. Ella, obviamente, no siente la cuestión de la frontera con tanta intensidad, pero yo sí, y entiendo lo que ella dice. Pero yo tengo una postura muy firme".