Corea del Norte lanza un misil balístico de corto alcance tras las críticas al OIEA

El Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) informó que detectó el lanzamiento de un misil balístico de corto alcance alrededor de las 15:00 (06:00 GMT), realizado desde la zona oriental de Wonsan. El JCS también indicó que el proyectil voló aproximadamente 450 kilómetros.

La Oficina de Seguridad Nacional anunció posteriormente que convocó una reunión de emergencia para evaluar el lanzamiento.

El Gobierno surcoreano señaló que "el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte constituye un acto grave que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y pidió a Pionyang que cese inmediatamente este tipo de acciones", según el comunicado

Por su parte, el Ministerio de Defensa japonés señaló en X que el proyectil podría ser un misil balístico e indicó que el objeto aparentemente ya había caído.

El suceso tiene lugar apenas un día después de que Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, rechazara una resolución aprobada esta semana por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que insta a Pionyang a abandonar sus armas y programas nucleares.

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Kim aseguró que la resolución no tiene ningún efecto en su postura de "Estado con armas nucleares", acusó al OIEA de ignorar la disuasión extendida estadounidense sobre Seúl y Tokio y el plan surcoreano para adquirir submarinos de propulsión nuclear.

Pionyang también realizó el sábado de la semana pasada el lanzamiento de múltiples misiles balísticos de corto alcance, desde Wonsan al mar de Japón, en lo que calificó un "ejercicio de ataque". La prueba se produjo apenas un día después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyeran las maniobras militares 'Freedom Edge', destinadas a reforzar su respuesta conjunta frente a amenazas norcoreanas.