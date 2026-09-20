De una silla papal a 5.000 estolas: los artesanos preparan la visita de León XIV a Francia

Decenas de artesanos, talleres, empresas y comunidades religiosas de distintas regiones del país trabajan en los objetos que acompañarán las principales celebraciones previstas en París, Saint-Denis (afueras de la capital), Lourdes y Metz, según los organizadores de la visita apostólica.

Los encargos incluyen textiles, bordados, madera, metal y orfebrería y han implicado también a jóvenes en formación y voluntarios, añaden en su página web sobre una visita que engalana ya las iglesias de París y otros lugares de culto católico en Francia, las cuales lucen grandes pancartas con la fotografía de León XIV saludando con la mano y con el lema de su viaje: "Para que el mundo tenga vida".

En Sannois, al noroeste de París, alumnos de carpintería de entre 16 y 20 años han participado en la fabricación de la silla de roble que utilizará León XIV durante la vigilia prevista en el Estadio de Francia el 25 de septiembre, ante unos 80.000 jóvenes. El proyecto fue encargado a Apprentis d’Auteuil (Aprendices de Auteuil) y al instituto profesional Saint-Jean de Sannois y su diseño fue validado por el Vaticano.

Mientras que la cruz que tendrá un papel destacado durante la vigilia del Estadio de Francia está siendo fabricada en Anjou, en el oeste del país. La pieza ha sido diseñada para ser visible ante decenas de miles de personas y, al mismo tiempo, facilitar su manipulación durante la celebración.

En Roanne, en el centro-este de Francia, se fabrican unas 5.000 estolas destinadas a los sacerdotes y diáconos que participarán en las celebraciones.

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La Conferencia Episcopal Francesa encargó el proyecto a varios actores locales, entre ellos Tissages de Charlieu (Tejidos de Charlieu), que utiliza fibras recicladas, y el taller de inserción laboral Le Tri d’Emma (El triaje de Emma). Feligreses voluntarios participan en el planchado y el embalaje también se produce localmente, señalaron.

También las comunidades religiosas participan en los preparativos. En Troyes, en el noreste del país, las religiosas clarisas han confeccionado manteles y otros textiles destinados a los altares de las celebraciones en Notre-Dame de París y en la plaza de la Concordia, donde Leon XIV oficiará una misa multitudinaria.

El encargo se realizó en colaboración con Artisanat Monastique (Artesanado Monástico), una red que comercializa productos elaborados por comunidades religiosas.

En los Ponts-de-Cé, cerca de Angers, los Ateliers Chéret (Talleres Chéret), una empresa familiar especializada en vestimentas religiosas, han confeccionado los ornamentos que llevará León XIV durante la misa en la plaza de la Concordia, a la que se espera que acudan unas 600.000 personas.

La empresa ha trabajado en una casulla, una estola y una mitra, piezas que fueron posteriormente enviadas al Vaticano.

Los preparativos han movilizado así una red de oficios especializados repartidos por distintas regiones francesas, desde talleres textiles y carpinterías hasta comunidades religiosas, para producir buena parte de los objetos que acompañarán las celebraciones de la visita papal, que incluye también la sede de la Unesco en París.