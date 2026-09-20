Depresión tropical en Pacífico de México podría convertirse en huracán, dicen autoridades

El SMN advirtió que su circulación refuerza la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm) en los estados mexicanos de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Además, proyectó que para el próximo miércoles que podría convertirse en huracán categoría 3 frente a las costas del estado de Guerrero a las 12:00 hora local (18:00 GMT).

"A partir del martes es que tenemos que estar todos muy pendientes de comience a recurvar su movimiento hacia el noroeste porque, en ese momento, ya comenzaría a estar en la costa, y va a comenzar a moverse un poco más rápido a partir del miércoles", alertó en una conferencia de prensa el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña.

Se prevé que sea un huracán mayor con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 220 km/h frente a las costas de Guerrero y posteriormente se alejará a los estados de Michoacán y de Colima, donde mantendría su intensidad de huracán 3.

Al momento, el fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h, y un desplazamiento hacia el noreste a 13 km/h.

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El pronóstico para el lunes es de vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h, conservando las condiciones de tormenta tropical, por lo que recibiría el nombre de Polo, según la lista oficial de ciclones para el océano Pacífico.

Aunque sería el martes 22 cuando evolucionaría a huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 130 km/h y rachas de 160 km/h, según las estimaciones del SMN.

México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico durante la temporada 2026, de los que entre cuatro y cinco podrían alcanzar categoría 3, 4 o 5.