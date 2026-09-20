Desaparecen en Yibuti el periodista de sudafricano Micah Reddy y su guía local

En un breve comunicado publicado en sus redes sociales, el CPJ se declaró "profundamente preocupado" por las informaciones que apuntan a que Reddy y Mahmoud "se encuentran desaparecidos en Yibuti".

El Comité instó a las autoridades yibutianas a "aclarar de inmediato su paradero y garantizar su seguridad"

Según informó este sábado el medio yibutí en el exilio La Voix de Djibouti, el periodista se alojaba en el hotel Escale International, en el centro de la Ciudad de Yibuti, y se encontraba en este país del Cuerno de África desde el pasado jueves.

De acuerdo con ese medio, no hay noticias del paradero del reportero, conocido por su labor de investigación sobre gobernanza, corrupción y asuntos regionales, y del guía desde las 06:00 hora local (03:00 GMT) del sábado.

"Se ha presentado una denuncia por desaparición ante los gobiernos británico y sudafricano. Según nuestra información, el hotel es propiedad de miembros de la familia del presidente de Yibuti, Ismaïl Omar Guelleh, y es un conocido escondite del servicio secreto yibutiano", añadió La Voix de Djibouti.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La madre de Reddy, Tessa Reddy, declaró al portal de noticias sudafricano News24 que la familia tuvo noticias de él por última vez el sábado por la mañana y que estaba "muy preocupada·".

De acuerdo con su madre, Reddy, residente en Johannesburgo, viajó a Yibuti el jueves por motivos laborales y, al parecer, tenía previsto regresar este lunes.

Un portavoz el Departamento (Ministerio) de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Chrispin Phiri, se limitó señalar que tienen constancia de la desaparición del periodista, según News24.

Reddy trabajó desde 2017 hasta 2023 para el sudafricano Centro de Periodismo de Investigación AmaBhungane.

El socio director de AmaBhungane, Sam Sole, declaró que "Micah es un periodista con gran talento y valentía, que nunca ha temido exponerse personalmente (...). Esto hace que su desaparición -y la de su colaborador local, Kooki Mahmoud- resulte sumamente preocupante".

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias sudafricana GroundUp, Sole subrayó que, según la información que tiene AmaBhungane, la investigación que Reddy efectuaba en ese momento no se centraba en "Yibuti ni en su Gobierno".

La desaparición de Reddy se divulgó mientras Yibuti afronta la llegada de cerca de 3.000 refugiados que, desde la pasada semana, han huido del conflicto en Yemen.

El país, tercero más pequeño de África continental, tiene una ubicación estratégica que ha conllevado la instalación de bases militares de potencias como Francia, EE.UU., China, Japón e Italia.

Desde 1999, su presidente es Ismail Omar Guelleh, de 78 años, bajo cuyo mandato el país ha aprovechado esa ventaja geográfica para invertir en puertos e infraestructura logística.

El despegue de la economía también ha ido acompañado de una represión de la disidencia y un recorte de la libertad de prensa, según organizaciones pro derechos humanos.