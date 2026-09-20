Detienen a nueve personas vinculadas a la facción Mayito Flaco del Cartel de Sinaloa

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó -en un comunicado- que el operativo ocurrió tras el más reciente reforzamiento de seguridad en Mazatlán (Sinaloa), donde se intensificaron los patrullajes para fortalecer la presencia operativa.

La nota informativa dijo que en uno de los recorridos terrestres, en los límites con el estado de Durango, elementos de la SSPC y la Secretaría de Marina fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión y detuvieron a nueve personas, entre ellas un menor de edad, además de decomisar armas de fuego, cargadores, artefactos explosivos y vehículos.

Fuentes oficiales revelaron a EFE que entre los detenidos estaba: Cleina Casandra Valencia Bernal, de 31 años; Jesús Daniel Soto Ruelas, de 36 años; Jesús Ignacio Rivera Leal, de 20 años; Próspero Daniel Herrera López, de 21 años; Heriberto Aranda Carrizales, alias El Chore. de 52 años.

Igualmente, fueron detenidos: Juan Miguel Leos Urbina, de 23 años; Armando Patricio Quintero, de 21 años, Flor Egipcia Parra, de 23 años y un adolescente.

"Todos integrantes del Cártel de Sinaloa, facción Mayito Flaco", indicó la fuente.

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"Les aseguraron 17 armas largas, incluyendo una ametralladora, más de 120 cargadores, cartuchos, lanzagranadas, 40 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico, dosis de marihuana y seis camionetas, una de ellas con blindaje artesanal", añadió.

En la víspera, el secretario la SSPC, Omar García Harfuch, se reunió con la gobernadora interina del estado mexicano de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, para oficializar el refuerzo de 1.600 elementos del Ejército mexicano en el balneario de Mazatlán, que registra una escalada de violencia ligada a las pugnas entre Los Chapitos contra Los Mayos, facciones rivales del Cartel de Sinaloa.

La guerra entre Los Chapitos y Los Mayos se desató hace poco más de dos años, el 9 de septiembre de 2024, en Culiacán (Sinaloa) y ha provocado la muerte de más de 3.000 personas, según cifras oficiales.