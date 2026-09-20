EE.UU. alerta a sus ciudadanos en Jerusalén ante posible escalada regional por hutíes

"Los hutíes, apoyados por Irán, han llevado a cabo hostilidades contra Arabia Saudí, incluyendo ataques a aeropuertos civiles. Este conflicto militar tiene el potencial de escalar rápidamente", advirtió la misión diplomática a los ciudadanos estadounidenses de la región.

La embajada afirmó que sus oficinas y servicios consulares mantendrán sus horarios de apertura de forma regular, pero instó a sus ciudadanos a "extremar las precauciones", entre las que incluyó "identificar el refugio antiaéreo más cercano", "mantener un perfil bajo" y descargarse la aplicación de alertas antiaéreas del Ejército israelí.

Este sábado, el grupo insurgente yemení atacó objetivos militares con misiles en Arabia Saudí, en la capital, Riad, y en la ciudad portuaria e importante centro petrolero de Yanbu, a orillas del mar Rojo.

El cruce de ataques entre Arabia Saudí y los hutíes se produce en el contexto de la reanudación de los combates terrestres entre los hutíes, respaldados por Irán, y el Gobierno yemení internacionalmente reconocido que tiene en Riad a su principal valedor.

Este mes de septiembre, en una ofensiva fulgurante, los hutíes tomaron importantes ciudades y puntos estratégicos en la costa occidental del país, que les ha llevado a controlar el estrecho de Bab al Mandeb, el acceso sur del mar Rojo, lo que amenaza con agravar el desplazamiento de la población y perturbar el acceso a rutas vitales de transporte y abastecimiento.