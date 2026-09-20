El canal de Suez registra un aumento del 27 % del tráfico en agosto pese a crisis regional

La Autoridad del Canal de Suez celebró en un comunicado publicado este domingo que el pasado mes de agosto la vía registró el paso de 1.358 embarcaciones frente a las 1.070 del mismo periodo del año anterior, unos buques que transportaron 68,3 millones de toneladas frente a las 45,2 millones de agosto de 2025.

Estos incrementos también se traducen en los ingresos del canal, una de las vías de entrada de divisa más importantes de Egipto, ya que la vía generó 567,1 millones de dólares este agosto frente a los 326 millones del mismo periodo del año anterior.

Tras la presentación de los datos, el presidente de la Autoridad, teniente general Osama Rabie, dijo en la nota que las navieras y compañías marítimas deben "intercambiar opiniones sobre los acontecimientos y desafíos actuales, a la luz de los profundos cambios geopolíticos", que han impactado enormemente a las cadenas de suministro.

En este sentido, hizo un llamamiento para implementar "soluciones no convencionales" que mejoren la eficiencia operativa de las instituciones marítimas, además de para "aumentar la capacidad" del sector, sin ofrecer más detalles.

Asimismo, recordó que la Autoridad ha implementado en los últimos años una serie de políticas flexibles para atraer a más clientes y favorecer el tránsito en medio de la inseguridad que ha atravesado la región, especialmente desde el estallido de la guerra de la Franja de Gaza en octubre de 2023 y la campaña de los rebeldes hutíes del Yemen contra la navegación en el mar Rojo.

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Con el estallido de la guerra de Irán a finales del pasado febrero y el consiguiente bloqueo de Ormuz, el mar Rojo se ha convertido en una de las principales vías de los países del golfo Pérsico para comercializar su petróleo, especialmente de Arabia Saudí, que ahora se enfrenta a una nueva campaña naval de los hutíes.

Pero Rabie afirmó que "estos acontecimientos han demostrado inequívocamente la ausencia de una alternativa viable al canal de Suez, dados sus altos niveles de seguridad marítima y la alta eficiencia de sus servicios de apoyo", por lo que aprovechó para insistir a las navieras que utilicen la vía artificial.

Además, recordó que la Autoridad ha implementado un paquete de servicios que incluyen la construcción y reparación de buques, el reabastecimiento de combustible, servicios de ambulancia marítima o intercambio de tripulaciones, en un momento en el que las aseguradoras marítimas han elevado sus niveles de alerta debido a la inseguridad.

Las crisis en Oriente Medio han causado severos estragos a Egipto, ya que en el ejercicio fiscal 2025/2026 registró unos ingresos de 4.670 millones de dólares, una cifra significativamente inferior a los más de 9.000 millones que contabilizaba antes del inicio de la guerra de Gaza en 2023.