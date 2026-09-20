El director de la CIA visita Egipto y aborda con Al Sisi un "acuerdo integral" con Irán

La Presidencia egipcia dijo en un comunicado que a la reunión también asistió el jefe del Servicio General de Inteligencia de Egipto, Hasán Rashad, y que durante el encuentro Al Sisi elogió "los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr la seguridad, la paz y la estabilidad a nivel mundial".

Asimismo, Al Sisi "reafirmó el pleno apoyo de Egipto a los esfuerzos para alcanzar un acuerdo integral que resuelva la crisis iraní", con el objetivo, entre otros puntos, de garantizar la libertad de navegación internacional y levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz, el principal punto de discordia entre Washington y Teherán.

El encuentro tuvo lugar en el mismo día en el que el presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmara que Teherán está intercambiando mensajes con Estados Unidos a través de mediadores en los que le ha transmitido sus condiciones para poner fin a la guerra que les enfrenta desde el pasado 28 de febrero.

Según informó la agencia iraní ISNA, Qalibaf ha insistido en que hasta que no se cumplan las condiciones de Teherán "no habrá posibilidad de volver al estado anterior de las negociaciones ni de reabrir el estrecho de Ormuz".

La Presidencia egipcia no hizo mención al actual estado de las estancadas conversaciones entre los dos contendientes, si bien Al Sisi recordó a Ratcliffe la "importancia fundamental" de resolver las crisis por la vía diplomática y "abordar sus causas profundas de manera integral", sin aportar más detalles.

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El jefe de la CIA, por su parte, confirmó que Washington continuará colaborando estrechamente con El Cairo "para fortalecer la seguridad y estabilidad en Oriente Medio", al tiempo que elogió el rol de Egipto como mediador en diferentes conflictos y abordó con el mandatario egipcio la situación en la Franja de Gaza.

La guerra entre Irán y Estados Unidos se encuentra en punto muerto casi siete meses después de su comienzo con ataques ocasionales a petroleros en el estrecho de Ormuz y sin que se atisbe una salida al conflicto.