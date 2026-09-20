El empleo en República Dominicana creció un 2,9 % interanual en el segundo trimestre

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), la tasa de ocupación se situó en el 63,2 %, mientras que la tasa global de participación alcanzó el 66,8 %, manteniéndose ambas en niveles elevados.

Del total de nuevos empleos generados en los últimos doce meses, 74.794 correspondieron al sector formal, el 50,7 %, mientras que los 72.663 restantes fueron empleos informales, equivalentes al 49,3 %.

Con estos resultados, la tasa de informalidad laboral se ubicó en el 53,8 % durante el segundo trimestre del año, indicó el BCRD en un comunicado.

Por sexo, los hombres representaron el 57 % del total de personas ocupadas, frente al 43 % de mujeres. Sin embargo, las mujeres concentraron la mayor parte del aumento neto del empleo durante el período, con 127.742 nuevas ocupadas, equivalentes al 86,6 % de los nuevos puestos de trabajo, mientras que los hombres sumaron 19.714 ocupados.

En cuanto al desempleo, la tasa de desocupación abierta se situó en el 5,3 % entre abril y junio de 2026, tres décimas más que en el mismo período de 2025.

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La tasa de subutilización de la fuerza de trabajo, que incluye tanto a las personas desempleadas que buscan empleo como a aquellas disponibles para trabajar aunque no estén realizando una búsqueda activa, alcanzó el 8,7 %.

El organismo destacó que el mercado laboral dominicano mantiene elevados niveles de participación y un ritmo de generación de empleos, aunque persisten retos vinculados a la informalidad y a la subutilización de la fuerza laboral.