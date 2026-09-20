El Gobierno yemení condena ataques hutíes contra Riad y respalda su derecho a responder

El Ministerio de Exteriores yemení expresó en un comunicado su condena al lanzamiento de un misil balístico hacia la capital saudí Riad por parte de los hutíes, así como lo que calificó como sus intentos de atacar a civiles e infraestructuras civiles en Baish, Taif, Farasan y Yanbu, en el suroeste saudí.

En la nota, tildó los ataques de "una violación de la soberanía de Arabia Saudí" y afirmó que representaban "una amenaza directa para la población civil".

Asimismo, vinculó estas últimas acciones con una escalada más amplia de los rebeldes dentro del Yemen y con ataques y amenazas que afectan a la navegación marítima internacional.

El comunicado se produce después de que las Fuerzas Armadas saudíes informaran de que sus defensas aéreas interceptaron y destruyeron un misil balístico lanzado hacia Riad este sábado, un ataque que había sido reivindicado previamente por los hutíes.

El portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudí, Turki al Maliki, afirmó en la nota en la que confirmó la intercepción del misil, en coincidencia con el mensaje del gobierno yemení, que "la escalada de la milicia terrorista hutí y sus continuos intentos de atacar a civiles y objetivos civiles en Riad confirman la intransigencia de la milicia y sus ataques persistentes, deliberados y sistemáticos contra civiles y objetivos civiles, lo que constituye un comportamiento hostil y terrorista".

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Al Malki declaró también que los hutíes intentaron atacar Baish, Taif, Farasan y Yanbu, ataques que fueron interceptados por las defensas aéreas saudíes.

Afirmó el derecho "inherente del Comando de la Coalición a adoptar las medidas apropiadas -de conformidad con el derecho internacional humanitario y sus normas consuetudinarias- para disuadir la conducta" de los insurgentes.

El Gobierno yemení, por su parte, manifestó su apoyo a las medidas adoptadas por Riad y la coalición liderada por los saudíes para "disuadir de nuevos ataques y proteger el territorio, los ciudadanos y los residentes saudíes".

Según los hutíes, aviones saudíes han bombardeado Yemen en más de 700 ocasiones en la última semana.

Las autoridades yemenies reconocidas internacionalmente, que tienen su base de operaciones en territorio saudí, responsabilizaron también a Irán de proporcionar apoyo militar continuo a los hutíes y acusaron a Teherán de permitirles mantener su campaña militar en pos de "una agenda regional iraní".

Los enfrentamientos entre Arabia Saudí y los hutíes se han intensificado en las últimas semanas, con ataques cruzados y bombardeos, en el contexto de una ofensiva terrestre del grupo rebelde que les ha llevado a tomar puntos estratégicos en el estrecho de Bab al Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo.

La reanudación de los combates supone una escalada significativa tras un periodo de relativa calma que se alcanzó en 2022 -con mediación del a ONU-, extendiéndose ahora el conflicto más allá del campo de batalla en el Yemen hacia ciudades saudíes, infraestructuras petroleras y rutas de navegación en el mar Rojo.