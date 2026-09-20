El opositor FMLN confirma su candidato presidencial para elecciones de 2027 en El Salvador

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, presentó a Aguirre durante la Asamblea General Ordinaria 47 como el "seguro presidente" del país junto a su fórmula vicepresidencial, la enfermera Madaí Santos.

"El plan de nación es que vamos a sacar esa escoria que esta corrompiendo nuestro país, vamos a sacar a esos ladrones que tienen bajo reserva la información (pública) y le están robando al país en sus narices", dijo Aguirre.

El FMLN realizó sus elecciones primarias el 26 de julio pasado, con Aguirre y Santos como únicos aspirantes a estas candidaturas y sin que se hayan dado a conocer las cifras de votantes.

Aguirre, líder del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), sostuvo -en su intervención- que su compromiso es "diálogo, consulta y fiscalización permanente" con los diferentes sectores de la sociedad.

"Tomamos el compromiso firme de ser la mejor y más digna representación de mujeres y hombres valientes y esforzados" del FMLN para que "construyamos el país que merecemos".

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El candidato opositor dijo -en una reciente entrevista con EFE- que su participación bajo la bandera del FMLN, exguerrilla que se convirtió en partido tras el final de la guerra civil (1980-1992), obedece a la "necesidad de acabar con las injusticias que actualmente se están cometiendo".

"Obviamente tenemos que ocupar la bandera de un partido político, así lo demanda la Constitución (…) desde el movimiento social necesitamos a un ente político que ya sepa manejarse en el territorio para poder tener una mejor presencia y poder hacer una estrategia comunicacional en el territorio", apuntó Aguirre.

El FMLN gobernó entre 2009 y 2019 de la mano del ya fallecido periodista Mauricio Funes (2009-2014) y del excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), ambos recibieron la nacionalidad nicaragüense y enfrentaron procesos judiciales por diversos casos de corrupción.

El Salvador realizará elecciones el 28 de febrero de 2027 para elegir al presidente, vicepresidente, los diputados a la Asamblea Legislativa y consejos municipales.

El período de proselitismo y campaña electoral, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), comenzará el 27 de octubre de 2026 y concluirá el 24 de febrero de 2027.

El partido gobernante Nuevas Ideas (NI) ha ratificado a Nayib Bukele como su candidato presidencial para que busque el tercer mandato consecutivo, tras una reforma exprés a la Constitución y leyes electorales abanderadas por su formación, que domina el Congreso desde 2021.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y tendría que concluir en 2029. Sin embargo, la reforma avalada por el Congreso adelantó las elecciones presidenciales a 2027, cuando también se votará por diputaciones y alcaldías.