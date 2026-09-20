El partido del Kremlin gana por mayoría las legislativas rusas entre denuncias opositoras

Además, a la vista de que también lideran el recuento en 181 de las 225 circunscripciones electorales, los oficialistas rozarían la mayoría constitucional, para lo que necesitan obtener más de 300 de los 450 escaños de la Duma o cámara de diputados.

En caso de confirmarse, este resultado sería un respaldo para la campaña militar rusa en Ucrania -aunque un 59 % de los rusos aboga por un cese de las hostilidades, según el Centro Levada-, ya que la victoria en dicha contienda era prácticamente el único punto del programa electoral de RU.

La participación electoral superó el 56 %, mayor que en los anteriores dos comicios, y rondó el 80 % en lugares como las regiones ucranianas anexionadas de Donetsk y Lugansk.

Pese a que la guerra dura ya cuatro años y medio, según la Comisión Electoral Central (CEC), tras el escrutinio del 25,21 % de los votos emitidos, el partido gobernante lograría el 57,04 % de los votos, frente al 49,82 % logrado en 2021, lo que se traduciría en 125 de los 225 escaños que se reparten por listas.

El Partido Comunista de Rusia es el segundo más votado con el 13,92 % de los sufragios. Les siguen los ultranacionalistas del Partido Liberal Democrático de Rusia con el 9,31 % y los liberales de Nueva Gente con 8,01 %. Finalmente, Rusia Justa accedería al arco parlamentario como quinta formación con un 5,22 %.

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Entre los otros cinco partidos que concurrieron a los primeros comicios parlamentarios de toda la guerra, sólo el Partido de los Pensionistas llegó al 2,05 %.

En las papeletas no figuraba el único partido pacifista ruso, Yábloko, -que habría logrado un 18 % de los votos de no ser excluido por el Tribunal Supremo, según los sondeos-, aunque aún conserva opciones de lograr algún acta de diputado por circunscripciones.

Yábloko considera que la victoria por mayoría de Rusia Unida no refleja la demanda de paz expresada por millones de rusos durante la campaña.

Nada más conocerse los primeros resultados, el líder de RU, Dmitri Medvédev, aseguró que "los ciudadanos de nuestro país mantienen la confianza en la principal fuerza política", que monopoliza el Parlamento ruso desde 2003.

El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, se mostró convencido de que el país mantendrá el rumbo marcado por Putin y se congratuló de que Rusia haya repelido todos los intentos occidentales de interferir en las elecciones y "presentarlas como no democráticas".

Aunque la CEC aseguró que las infracciones habían sido mínimas y no influían en el resultado de la votación, Yábloko denunció numerosas irregularidades, como presiones a sus candidatos o el bloqueo en el acceso a sus observadores en muchos colegios, problema con el que también se encontraron los comunistas.

Con todo, subrayó, el mayor problema fue la imposibilidad de muchos rusos de votar con papeletas y la obligación de hacerlo de manera telemática, un instrumento de fraude, según la oposición.

Varios electores en Moscú comentaron a EFE que se negaron a votar ante la incapacidad de depositar la papeleta en la urna y ser obligados a recurrir al voto electrónico.

La oposición en el exilio había pedido a los rusos contrarios a la guerra que apoyaran a Yábloko por circunscripciones electorales y a cualquier partido que restara escaños a Rusia Unida por listas, en la acción conocida como Mediodía por la Paz. Como pudo constatar EFE, en los colegios de Moscú se formaron colas justo a las 12 de la mañana.

Además, según los sondeos de la organización no gubernamental Vesná, en los colegios habilitados por los consulados rusos en el exterior el partido más votado fue Nueva Gente, seguido por los comunistas.

Los moscovitas amanecieron en la tercera jornada electoral con el mayor ataque con drones -450- y misiles (Flamingo) de toda la guerra, que tuvo lugar justo al día siguiente de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aprobara una nueva campaña de bombardeos de largo alcance.

Según las autoridades, tres personas murieron -una pareja y un anciano- y una veintena resultaron heridas en la región de Moscú, donde casi medio millar de vuelos fueron aplazados o cancelados.

El alcalde de Moscú y uno de los cabezas de lista de Rusia Unida, Serguéi Sobianin, aseguró que Kiev "hizo todo lo posible para abortar las elecciones", pero el resultado fue "totalmente el contrario".

Mientras, el Ministerio de Defensa advirtió en un comunicado que, en respuesta "al ataque masivo" enemigo, Rusia "incrementará los ataques contra objetivos militares en Kiev".