El tifón Dujuan se acerca al este de Japón con fuertes lluvias y cortes de tráfico

Dujuan, el tifón número 25 según la nomenclatura nipona, se encontraba a las 9:00 hora local (00:00 GMT) a unos 120 kilómetros al oeste-suroeste de la isla de Hachijo y avanzaba hacia el noreste a 25 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de hasta 144 kilómetros por hora, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Dujuan se desplazará hacia el noreste y se espera que pase cerca de la península de Boso, en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, entre la tarde y la noche de este lunes.

La Oficina Nacional de Carreteras de Chiba inició de madrugada una restricción preventiva de tráfico en un paso subterráneo de la ciudad, después de que se emitiera una alerta de peligro por fuertes lluvias.

El temporal obligó además a adelantar un día el cierre del Tokyo Game Show, la mayor feria de videojuegos de Asia, cuya trigésima edición, la mayor de su historia, terminó el domingo en lugar del lunes.

La JMA prevé hasta las 6:00 del martes hasta 350 milímetros de lluvia en Tokai, 300 en Kanto, donde se encuentra Tokio, y las islas Izu, y 200 en Tohoku.

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La agencia prevé vientos muy fuertes en la parte occidental de los 23 distritos de Tokio. También advirtió de riesgo de deslizamientos, inundaciones y crecidas de ríos.