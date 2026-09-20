España defenderá el multilateralismo y el derecho internacional ante Naciones Unidas

Ante la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Albares trasladará el compromiso de España para poner fin a la guerra en Oriente Medio y en Ucrania y ratificará la apuesta del Gobierno por que la ONU elija a la primera mujer secretaria general de las Naciones Unidas, según informa este domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El ministro aprovechará también el viaje para abordar la agenda de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que se celebrará los próximos 4 y 5 de noviembre, y, en ese contexto, presidirá el tradicional desayuno de cancilleres iberoamericanos.

Entre otras reuniones y jornadas, destaca el Ministerio el acto que coorganiza junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo titulado 'Democracia, Desarrollo y Futuros Compartidos: Iberoamérica rumbo a la Cumbre de Madrid', y la mesa redonda de alto nivel convocada conjuntamente con Brasil para abordar la lucha contra el hambre y la pobreza.