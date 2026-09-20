Frederiksen y Nielsen viajan a EE.UU. para firmar el acuerdo sobre Groenlandia

"Estoy viajando a Nueva York. Va a ser un momento importante. Y espero con ansias un buen trato para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos", escribió Frederiksen en un mensaje en la red social Instagram debajo de una fotografía de ella sentada en un avión.

La primera ministra de Dinamarca señaló que en los últimos días y semanas ha estado en estrecho contacto con sus homólogos de Alemania, Francia y el Reino Unido, los países nórdicos vecinos y los socios de la Unión Europea (UE) y de la OTAN para informarles del acuerdo, del que no han trascendido aún detalles concretos.

Frederiksen confirmó antes de tomar el avión en declaraciones a la corporación de radiodifusión pública de Dinamarca, DR, que va a reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Nueva York, y afirmó que tiene una "excelente relación" con el mandatario.

"En un mundo convulso, creo que este acuerdo es positivo para nuestra seguridad. Tanto desde una perspectiva europea como desde el punto de vista del reino, como desde la perspectiva de la OTAN", recalcó la mandataria, a quien espera en Nueva York su ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen.

El presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, señaló la víspera en Copenhague que el "acuerdo es muy bienvenido".

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El presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, también está volando a Nueva York este domingo, según escribió en Facebook.

"Han sido tiempos difíciles para muchas personas en nuestro país, y sé que ha habido tanta preocupación como miedo por lo que pudiera suceder (...)", indicó el líder groenlandés, quien viaja acompañado del ministro de Exteriores, Múte B. Egede.

"Mientras cruzo el Atlántico, pienso en todos vosotros que estáis en casa. En las familias, los niños, los jóvenes y las personas mayores. En todos aquellos que han seguido la situación y han estado preocupados por lo que podría deparar el futuro", añadió.

Nielsen manifestó su deseo de que "ahora podamos conseguir un poco más de tranquilidad" tras el anuncio del pacto entre EE.UU., Dinamarca y Groenlandia el viernes por la noche.

Ni Frederiksen ni Nielsen revelaron qué día se firmará el acuerdo, cuyo contenido íntegro no ha sido difundido todavía por ninguna de las partes.

Lo que se sabe no obstante es que garantiza a Estados Unidos un papel permanente en la seguridad de Groenlandia y que se prohibirá a cualquier adversario de Washington tener presencia militar o inversiones no autorizadas en la isla.

Según Washington, el pacto otorga a Estados Unidos la capacidad de "hacer lo necesario en Groenlandia" para garantizar la seguridad de la isla y de EE.UU., incluida la presencia permanente en la isla y los derechos de sobrevuelo, además de permitir aumentar el número de bases estadounidenses si fuera necesario.

Actualmente, Estados Unidos solo cuenta en la isla con la base de la Fuerza Espacial de Pituffik (antigua base de Thule), después de décadas de reducción de su presencia, aunque las autoridades danesas han señalado que esa política fue una decisión de Washington.

Un acuerdo de defensa de 1951, enmendado en 2004 para incluir a Groenlandia, ya da a EE.UU. amplias prorrogativas para establecer nuevas zonas de defensa en la isla ártica.