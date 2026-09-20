Fujimori asegura que en Perú "no habrá territorio con miedo" por la criminalidad

La mandataria acudió junto a varios ministros de Estado y otras autoridades a la Plaza de la Bandera, en el distrito de Pueblo Libre, para rendir un homenaje a los institutos armados que estuvieron presentes "en todos los momentos decisivos" del país y que combatieron al terrorismo, durante el gobierno de su padre Alberto Fujimori (1990-2000).

La jefa de Estado afirmó que, actualmente, existen nuevas formas de criminalidad que "pretenden desafiar la autoridad del Estado e imponer sus propias reglas", en alusión a la ola de extorsión y sicariato desatada por bandas de crimen organizado en el país.

"En el Perú no habrá territorio con miedo. Tomaremos fuertes decisiones, todas las decisiones que sean necesarias para restablecer el orden y la paz en nuestro país y sé que cuento con ustedes", expresó Fujimori al dirigirse a las delegaciones militares presentes en la ceremonia.

Añadió que "como Presidenta de la República, ejerzo la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. Y para mí es una responsabilidad, no un privilegio. Lo entiendo como un deber, el deber de conducir, el deber de establecer prioridades, el deber de tomar decisiones".

La mandataria indicó que hablar del Ejército, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea es "hablar de la historia del Perú, de nuestra independencia, de nuestra soberanía y de generaciones de peruanos que entendieron que existe algo superior al interés individual: el deber con la patria".

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La presidenta tuvo en esta ceremonia una de sus últimas actividades oficiales en Lima antes de viajar el lunes a Nueva York para participar en el debate presidencial durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, una visita que se extenderá hasta el próximo viernes 25.

En uno de los últimos sucesos provocados por la criminalidad en el país, la periodista y candidata al gobierno regional de Áncash, Susy Aponte, conocida como 'China Polo', fue asesinada el sábado en la ciudad andina de Caraz por un presunto sicario, después de haber denunciado amenazas de muerte y atribuido éstas al general de la Policía Víctor Revoredo, quien fue director de Investigación Criminal y que este domingo fue reasignado a otro puesto en la Policía Nacional del Perú.