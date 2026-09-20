Gobierno de Bolivia promulga el acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares

La Ley 1765, que hace mención a la financiación del organismo multilateral, fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia sin ningún anuncio adicional, con lo que, según las normas bolivianas, entra en vigencia.

La vigencia del acuerdo se efectivizó después de que el mandatario boliviano anunciara el viernes a la medianoche el levantamiento de la subvención al diésel, que desde ahora se cotizará según el valor del mercado internacional.

El litro del combustible pasó de valer 9,80 bolivianos (1 dólar) a 17,95 bolivianos (1,83 dólares).

El Gobierno boliviano se comprometió con el FMI a eliminar la subvención a los combustibles a partir de 2027, según señala el acuerdo para la implementación de un plan técnico al que llegaron en julio pasado y que fue publicado la anterior semana.

El acuerdo otorga a Bolivia 1.369 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a 1.900 millones de dólares, para que enfrente los "persistentes" desequilibrios fiscales y externos que le han afectado en los últimos años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El plazo de repago de la deuda es "hasta 10 años a partir de cada desembolso", con una tasa de interés de 3,47 %, que podrá variar "de acuerdo a la cotización de los DEG".

Asimismo, estableció que el periodo de amortización será "a partir de los cuatro años y seis meses", con un plazo de desembolso de hasta 36 meses.

El pasado 29 de julio, Bolivia y el FMI oficializaron este acuerdo, que también ayudará a captar un financiamiento adicional de otros organismos multilaterales por unos 5.000 millones de dólares.

Paz viajó el sábado a Estados Unidos para participar en los siguientes días en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y, además, sostener reuniones bilaterales con entidades "que son parte del plan económico", dijo el vocero presidencial José Luis Gálvez al canal estatal Bolivia Tv.

Paz había anunciado en varios actos durante la semana su viaje a Estados Unidos, donde tiene previsto hablar de las nuevas medidas económicas que encara su Administración.