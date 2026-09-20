Irán cierra un centro de idiomas vinculado con la embajada francesa

“Por orden de la Fiscalía de Teherán, se precintó el centro ilegal afiliado a la Embajada de Francia en Teherán, que llevaba varios años funcionando bajo la apariencia de impartir clases de idiomas”, informó este domingo el Mizan, diario vinculado con el Poder Judicial iraní.

Las autoridades iraníes afirmaron que ‘Le Centre de langue française’ era usado para la realización de “actividades y acciones ilegales de Francia al margen de las normas diplomáticas”, operaba sin licencia y rechazó legalizar su situación.

“Este centro ha abusado de su condición de escuela de idiomas para llevar a cabo proyectos contrarios a la cultura iraní-islámica y a la seguridad nacional, y se ha dedicado a identificar, poner en contacto y facilitar la emigración de la élite del país”, indicó Mizan.

Irán y Francia mantienen unas tensas relaciones desde hace años, con la expulsión de diplomáticos o el arresto ciudadanos de cada país en sus territorios.

El pasado agosto Teherán declaró persona non grata a dos diplomáticos franceses destinados en Teherán por llevar a cabo supuestas “actividades ilegales”, una medida anunciada después de que París tomará un paso similar con dos representantes iraníes en suelo francés.