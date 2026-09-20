Juan Carlos I presenta sus memorias como legado y admite: "Fue más temerario que prudente"

Ese legado, añadió, consiste en "escribir mi parte de verdad, con autenticidad y sinceridad", además de las instituciones democráticas que, según dijo, han permitido a los españoles "vivir en paz desde hace 50 años", subrayó el monarca al recibir el Premio Saint-Simon por 'Reconciliación', escrito junto a la autora francesa Laurence Debray, en la pequeña localidad de La Ferté-Vidame (Eure-et-Loir, a unos 135 kilómetros de París).

"Este premio me confirma en la categoría de los hombres que eligen dar testimonio antes que guardar silencio. Es una elección más temeraria que prudente la que he hecho, movido por la misión de escribir para la posteridad", dijo el soberano emérito, de 88 años, en la ceremonia de entrega del galardón, en la que estuvo acompañado de su primogénita Elena y sus nietas Victoria de Marichalar e Irene Urdangarin.

"Heme aquí, gracias a ustedes, investido como rey memorialista", afirmó en tono distendido. "Una categoría bastante rara y que faltaba entre mis numerosas condecoraciones", añadió el monarca ante una sala a rebosar, con más de 200 asistentes en un aforo de 150.

Juan Carlos I estableció varios paralelismos con el duque de Saint-Simon, célebre memorialista francés del siglo XVIII que da nombre al premio y que, según recordó, escribió sus memorias alejado de la corte. El monarca dijo que él también necesitó tomar distancia del poder y del palacio para abordar su propio pasado.

"Saint-Simon no escribió sus Memorias en Versalles, sino retirado de la Corte, aquí mismo, a La Ferté-Vidame, como si la escritura de memorias exigiera un alejamiento del poder y del palacio", afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Juan Carlos I explicó que comenzó el proyecto del libro con Debray después de dejar el palacio de la Zarzuela y trasladarse a Emiratos Árabes Unidos. "Necesité la distancia y la tranquilidad que me ofrecía esta nueva tierra de acogida para volver sobre mi destino", dijo.

El monarca afirmó que afrontó ese ejercicio "entre dudas y heridas, pero bien lejos de la amargura", y que decidió convertirlo en un último legado para los españoles.

Pese a esa distancia, reivindicó su vínculo con España al cerrar su intervención. "Recibir esta recompensa es un honor que me toca profundamente. La recibo con mucha gratitud, para mí, pero también para España, a la que quiero tanto, y a la que, dondequiera que viva, perteneceré siempre", afirmó.

El Premio Saint-Simon, creado en 1975 con motivo del tricentenario del nacimiento del duque de Saint-Simon, está especializado en literatura memorialística. Según los organizadores, la edición de 2026 supone la primera ocasión en que el galardón recae en un rey.

El Premio Saint-Simon, creado en 1975 y dedicado al género de las memorias, reconoce la obra 'Reconciliación', publicada en Francia por Stock y en España por Planeta, y que recientemente ha sido traducida al árabe.