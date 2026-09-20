Juzgan a un yihadista que dio datos para atentar contra la familia real saudí en Marbella

El acusado, en prisión provisional desde mayo de 2026 y que se enfrenta a ocho años de cárcel por estos hechos, realizaba "actividades de apoyo logístico" a favor de EI como miembro de Bank Alansar, entidad mediática virtual a través de la que proporcionaba a quien se lo solicitara cuentas de usuario en redes sociales y números de teléfono para su uso en aplicaciones de mensajería, especialmente Telegram, de manera que se dificultara su detección por las fuerzas de seguridad.

La Fiscalía apunta en sus conclusiones provisionales que el procesado informó a uno de sus contactos "sobre las vacaciones de verano que la familia real saudí" en la localidad de Marbella, en la Costa del Sol española, y proporcionó "datos acerca de la seguridad que tienen, los rezos en la mezquita y las salidas de ocio a discotecas, lo que ofrece facilidad para atentar".

El acusado también llevó a cabo actividades de edición y diseño de material audiovisual para su difusión en redes sociales para reforzar la narrativa propagandística del EI.

Creó además el canal de Telegram 'Fursan Al Aqida', que albergaba más de 2.000 archivos de contenido vinculado con esa organización terrorista, y puso en marcha grupos de Telegram para propiciar el debate ideológico yihadista, la difusión de propaganda, la celebración de reuniones por videoconferencia y el adoctrinamiento y la captación de terceros.

"El contenido difundido incluía incitación a la yihad, exaltación del martirio y llamamientos explícitos a la violencia", destaca la Fiscalía, que le acusa también de incitación a empuñar armas y cometer actos yihadistas, "alentando la comisión de atentados en territorio europeo y aportando información sensible sobre rutinas, seguridad y movimientos de potenciales objetivos", como fue el caso de la familia real saudí.

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Entre sus actividades, también facilitó el matrimonio entre la viuda de un combatiente del EI y otro combatiente, y asesoró a terceros sobre mecanismos seguros para hacer llegar fondos a combatientes y zonas controladas por la organización terrorista.