Kast viaja a Nueva York para dar primer discurso como presidente de Chile ante la ONU

La seguridad, la promoción del comercio internacional y la presencia del país en organismos multilaterales es parte de la agenda que el país suramericano desarrollará en la ONU, informó la Cancillería chilena.

La lucha contra el crimen organizado, por su parte, es uno de los ejes del primer discurso de Kast, declaró el canciller Francisco Pérez Mackenna en un comunicado a la prensa.

La intervención ante la Asamblea General del líder ultraderechista está prevista para la apertura del martes 22, y dentro del organismo participará posteriormente en un evento relacionado con el Tratado de Alta Mar (BBNJ), ante la candidatura de la ciudad de Valparaíso como sede de la Secretaría Ejecutiva.

Sumar respaldos de más países al 'Compromiso de Santiago', el acuerdo impulsado por Kast en mayo pasado que busca la cooperación internacional contra la delincuencia organizada transnacional, está entre los objetivos.

El mandatario afirmó, el sábado, que "Chile está dispuesto a colaborar con todas las naciones para superar dramas como la pobreza, como el combate al narcotráfico, al crimen organizado", durante un desfile militar por el aniversario de la patria.

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"Que Chile ha vuelto a ser un país que se inserta en el mundo con normas claras y que permiten el crecimiento y desarrollo de nuestra patria", añadió.

Kast afronta su estreno en una posición muy diferente respecto al organismo internacional de la que mantenía en el pasado, cuando consideraba que algunas políticas de la ONU eran imposiciones.

El viaje está marcado por la reciente renuncia de la expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) a su candidatura a presidir la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual desarrolló sin el apoyo de Chile tras la decisión de Kast de retirar el impulso ofrecido en el Gobierno de Gabriel Boric.

Tanto en su alocución como en sus reuniones en el marco de la asamblea, Kast mantendrá presente el telón de fondo que existe en la disputa comercial entre Washington y Beijing, que obliga a la diplomacia chilena a moverse con cautela.

China es el principal socio comercial de Chile, por encima de Estados Unidos, que recientemente aplicó un alza de aranceles a productos de la canasta exportadora del país suramericano por lo cual se mantienen en negociaciones con funcionarios de la Administración de Donald Trump.

El jefe de Estado chileno no tiene prevista una reunión bilateral con el presidente estadounidense, sin embargo, ambos coincidirán en la recepción que ofrecerá Trump y la primera dama Melania Trump a la cual fue invitado.

La agenda de reuniones de Kast, según Cancillería, contempla “bilaterales de alto nivel”, pero no han sido detalladas. Se conoce que el presidente tendrá una recepción en su honor en la residencia del embajador de Chile ante Naciones Unidas, Roberto Ampuero, y una actividad en el Council on Foreign Relations, el jueves 24.

La comitiva que le acompaña, no obstante, incluye al canciller Francisco Pérez Mackenna, quien tendría reuniones previstas sobre el Acuerdo BBNJ, y las ministras de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y de Medio Ambiente, Francisca Toledo.