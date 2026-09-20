'La bola negra' y 'Angh', las grandes ganadoras del Festival de Toronto de 2026

'La bola negra' obtuvo el Premio del Público, el galardón más emblemático del festival canadiense, mientras que 'Angh' se hizo con el Platform Prize, el principal premio otorgado por un jurado en TIFF, que este año adquiere además una especial proyección internacional.

Por primera vez, el ganador del Platform Prize, cuando se trata de una película de habla no inglesa, obtiene acceso directo a la carrera por el Óscar a mejor película internacional, una vía de clasificación que TIFF comparte con otros cinco festivales internacionales.

El jurado, presidido por el argentino Pablo Trapero, destacó de 'Angh' "su perspectiva refrescante, la fuerza de su realización y el retrato profundamente resonante de un mundo", además de la "visión, audacia y valentía" de Rio.

Al recoger el galardón, el cineasta recordó que procede de una pequeña localidad del noreste de India y agradeció que TIFF haya dado visibilidad a una película "que viene de una región indígena y habla una lengua tribal".

Rio dedicó además el premio a la gente de su lugar de origen, "donde los sueños no suelen hacerse realidad para mi pueblo".

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Entre los premios con mayor proyección internacional, el de la crítica FIPRESCI fue para 'Ancestors', del irlandés David Turpin, mientras que el galardón NETPAC, dedicado al cine de Asia y el Pacífico, recayó en 'Thirteen in Gaza', del director palestino Hosam Abu Dan.

El jurado de NETPAC describió 'Thirteen in Gaza' como una obra que, "ante un genocidio en curso", evita convertir el sufrimiento "en espectáculo o victimización" y ofrece imágenes de la vida en Gaza "en toda su complejidad".

Abu Dan, en un mensaje enviado desde Gaza, afirmó que para el equipo era "un gran honor" recibir el reconocimiento y celebró que "la voz de Gaza haya llegado" al festival y que la película haya permitido compartir "una historia humana" con el mundo.

Palestina también estuvo presente entre los reconocimientos del cine canadiense. 'The Black Box is Orange', de Yuula Benivolski, recibió una mención especial del jurado del Canadian Discovery Award.

El jurado destacó su utilización de imágenes de archivo y su tratamiento de lo que calificó como "la eliminación sistemática de las historias palestinas", combinando las dimensiones personal y política.

El premio principal del Canadian Discovery fue para 'Smudge the Blades', de Cody Lightning, mientras que 'Sunburn', de Serville Poblete, fue elegida mejor largometraje canadiense.

En las otras categorías del voto del público, 'Elsinore', de Simon Stone, ganó el premio internacional; 'Darlene Love: I Know Where I've Been', de Barry Avrich, el de documental, y 'Ladies and Gentlemen, Brian Mulroney', de Matthew Rankin, el de Midnight Madness.

Los premios de cortometrajes fueron para 'MAMMALIA', de Elia Kalogianni, como mejor corto internacional; 'Fight Kid', de Michael Del Monte, como mejor corto canadiense, e 'Into the Betaverse', de Varun Raman y Tom Hancock, en animación.

TIFF cerró este domingo una edición en la que proyectó 294 películas procedentes de 72 países y recibió a más de 800 invitados en 98 alfombras rojas. La próxima edición del festival se celebrará del 9 al 19 de septiembre de 2027.