La huelga de controladores aéreos en Charleroi afectará a más de 50 vuelos este lunes

Los controladores empleados por la empresa belga Skeyes iniciaron una huelga el pasado miércoles para exigir la revalorización de las primas por turno de noche y anunciaron que el parón continuará durante veinticuatro noches consecutivas, hasta el 10 de octubre.

Ya son 160 los vuelos cancelados desde el inicio de la huelga, y el portavoz del aeropuerto anunció este domingo que mañana cancelarán otros 34, mientras que veintiuno será reprogramados.

Según los medios, la dirección de Skeyes presentó hoy una propuesta a los sindicatos basada en una remuneración estructural adicional de 10.000 euros brutos al año por controlador aéreo.

Se estima que unos 832 vuelos podrían verse afectados por la interrupción, lo cual también afectaría a más de 160.000 pasajeros en las próximas semanas.