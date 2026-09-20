La Izquierda se impone en las elecciones en Berlín por delante de la CDU de Merz

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ocupa el tercer lugar con entre un 13,5 % y un 16 %.

Por detrás están Los Verdes, con alrededor del 15 %, el Partido Socialdemócrata (SPD), con aproximadamente el 12 %, y la izquierdista y populista Alianza Sarah Wagenknecht (BSW) que obtiene el 5 %.

La candidata de la Izquerda, Elif Eralp, celebró la victoria dando las gracias a los berlineses y anunciando su propósito de hacer de Berlín un lugar mejor.

"A partir de hoy cambiaremos nuestro Berlín y lo haremos un lugar mejor. "Os agradezco vuestra confianza, también a mi partido y a todos los que nos apoyaron", agregó.

A raíz de las elecciones repetidas de 2023, la CDU, que entonces ganó, y el SPD gobernaron conjuntamente.

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Eralp puede convertirse en la primera alcaldesa de Berlín de La Izquierda, pero para ello necesitará lograr un acuerdo de coalición con Los Verdes y el SPD.

Sería una victoria histórica en una ciudad en la que, desde la reunificación, CDU y SPD se han alternado siempre como los partidos más votados.

Uno de los puntos críticos en las negociaciones es la propuesta de La Izquierda de expropiar consorcios inmobiliarios que tengan más de 3.000 apartamentos, lo que es rechazado por el SPD.

El candidato de la CDU, Stefan Evers, dijo que había que recibir el resultado "con humildad", pero señaló que se sentía satisfecho porque se había logrado detener la tendencia a la baja que mostraban los conservadores en las encuestas.

"Sé que muchos de vosotros hubieran querido un resultado mejor. Pero hemos logrado luchar con el viento en contra, muchas gracias", dijo.

El candidato del SPD, Steffen Krach, felicitó a La Izquierda y aceptó que el resultado no podía dejar satisfecho a nadie dentro de su partido y lo calificó de "catastrófico".

"No es una noche de júbilo, es un resultado catastrófico para el SPD. Hemos luchado, pero no hemos logrado convencer a los electores de SPD", dijo.

"Es un antes y un después para el SPD en Berlín. El SPD había sido tradicionalmente el partido de Berlín. Ya no lo es", zanjó.