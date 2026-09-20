La neerlandesa Maartje van der Meer, campeona del mundo de puzzles en categoría individual

La segunda y tercera posición en el podio recayó en Alemania, gracias a los puzzles completados por Maja Von Borstel, en un tiempo de 29 minutos y 31 segundos, y Nina Schicks (30'06").

Van der Meer, que tan solo lleva dos años practicando los puzzles de velocidad, declaró a EFE que se siente "muy feliz" y que "no se lo esperaba", en una de las pocas ediciones en la que la totalidad de los participantes pudo completar su composición en el tiempo máximo marcado, una hora y quince minutos.

La campeona, que acudió acompañada por una delegación de los Países Bajos, admitió que los rompecabezas siempre han formado parte de su vida y que lo que más disfruta de ellos es "estar concentrada, escuchando buena música".

Alemania también ocupó los primeros puestos en la clasificación por parejas, donde Maja Von Borstel fue galardonada, esta vez en la primera posición junto con Franziska Treber, al terminar un puzzle de mil piezas en 43 minutos y 40 segundos, seguidas por las inglesas Rachael Chambers y Emma Quirke (44'48").

En la categoría por equipos, Czech Puzzlequeens & Martin, la agrupación formada por las checas Tereza Koptíková, Markéta Freislerová, Martin Petráž y Kateřina Klinková, lograron el primer puesto con un puzzle de 2.000 piezas completado en 1 hora, 7 minutos y 11 minutos, tras quedar segundas en la pasada edición.

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El segundo lugar lo ocupó Alemania, tan solo 6 segundos después, con el equipo Almost Pixel Perfect (Maja Von Borstel, Lena Malinowski, Franziska Treber y Carsten Ruhnke).

La selección española de puzzles se hizo con la tercera posición en esta categoría, con el equipo Todos A la Calle (Soraya Pérez Carayol, Alejandro Heras Gago, Gabriel Moreno Turcu y Claudia Carnicero Verde) y un tiempo de 1 hora, 8 minutos y 24 segundos.

Con estos premios terminó este campeonato, que sumó 2.500 participantes de 70 países, lo que provocó que las cajas de puzzles y las banderas internacionales se trasladaran a un espacio más grande en esta edición.

Aunque, en apariencia, completar un puzzle sea una actividad practicada individualmente, los rompecabezas ya han generado una gran comunidad en distintos países y en eventos internacionales como este, tal y como afirmó la colombiana Mariandrea Sánchez.

El chileno Ignacio Muñoz Quezada compartió el equipo Latinoamérica All Stars con Sánchez, una compañera mexicana y otra peruana, una comunidad que han configurado viajando, con el puzzle bajo el brazo, gracias a otros torneos en México, Perú o Costa Rica.

Muñoz afirmó que comenzó jugando gracias a su abuelo, quien le inculcó una afición que no ha dejado de cultivar y que le llevó a conformar Puzzleros Chile, una comunidad que difunde el arte de los rompecabezas en encuentros y en charlas a los más pequeños.