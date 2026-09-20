La participación en las regionales de Berlín a medio día supera en 4,5 puntos las de 2023

La mayor participación se ha dado hasta ahora en la circunscripción de Treptow-Koppenick, con el 30,5 %, y la más baja en Mitte, con el 24, 8 %.

Hasta el momento, no ha se han reportado grandes incidentes, dijo el director de la autoridad electoral, Stephan Bröchler.

Las encuestas pronostican un reñido duelo por el primer lugar entre La Izquierda, liderada por Elif Eralp, y la Unión Cristianodemócrata (CDU) con Stefan Evers como cabeza de lista.

No obstante, los sondeos indican que el ganador tendrá que buscar al menos dos socios de coalición que pueden ser Los Verdes y el Partido Socialdemócrata (SPD).

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) puede duplicar el resultado electoral que consiguió en la anterior cita con las urnas, en 2023, cuando logró un 9,1 % de los votos, pero no tiene opciones de formar Gobierno.

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La última encuesta publicada, realizada por el instituto demoscópico INSA, le da a La Izquierda un 21 %, a la CDU un 20 %, a la AfD un 18 % y a Los Verdes un 15 %.

Cerca de 2,5 millones de berlineses pueden votar en las regionales y, por primera vez, las personas entre los 16 y los 18 años tendrán derecho a voto.

Paralelamente, se celebran también elecciones municipales en las que también tienen derecho a votos ciudadanos de otros países de la Unión Europea (UE).