La Policía paquistaní detiene a la hermana del líder opositor Imran Khan antes de protesta

Una orden policial dictó la retención de Aleema durante 30 días en la cárcel central de Kot Lakhpat, en Lahore, argumentando que sus actividades eran "perjudiciales para la seguridad pública y el mantenimiento del orden público".

"Estoy convencido de que la presencia de Aleema Khan (...) en cualquier lugar público supondrá una grave amenaza para la seguridad pública y probablemente provocará una alteración de la paz y el orden públicos", argumentó el subcomisario de Lahore, el capitán Muhammad Ali Ijaz, en la orden.

La Ordenanza de Mantenimiento del Orden Público de la provincia, una norma que data de 1960, permite a las autoridades detener a una persona para preservar el orden público hasta por seis meses.

El PTI condenó la medida, calificándola de intento de entorpecer la marcha hacia la capital convocada para el próximo 27 de septiembre, donde se prevé que cientos de miles de simpatizantes exijan la puesta en libertad de Imran Khan.

"Cuando la justicia guarda silencio, los tribunales permanecen inactivos o se dedican a facilitar las cosas al opresor, se traspasan todos los límites de la tiranía", publicó el partido en X.

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Khan, antigua estrella del críquet y jefe de Gobierno entre 2018 y 2022, permanece encarcelado desde el 5 de agosto de 2023 y afronta varias condenas y causas judiciales que él atribuye a una persecución política por parte del actual gobierno y del Ejército.

El partido ha denunciado en repetidas ocasiones que el líder opositor ha sido sometido a un régimen de aislamiento sin acceso a derechos básicos desde su encarcelamiento.