La ultraderecha gana las elecciones en el noreste alemán y la CDU se hunde, según sondeos

En Mecklemburgo-Antepomerania, AfD se impuso en un bastión del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), que se quedó entre un 35,5 % y un 36,5 %, según los sondeos a pie de urna de los institutos infratest dimap y Forschungsgruppe Wahlen, respectivamente.

AfD y SPD, protagonistas de una apretada campaña, quedaron por delante de La Izquierda, que obtuvo entre un 7,5 % y un 6 %, y de Los Verdes (5,5 %).

Por su parte, a la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) infratest dimap le atribuía un 5 % y Forschungsgruppe Wahlen un 4,8 %, porcentaje este último que no otorga la representación en el parlamento regional.

El SPD de Manuela Schwesig, presidenta regional y candidata a su reelección como líder de este estado federado donde viven millón y medio de personas, ha estado gobernada por el SPD desde 1998.

"Parece que AfD es la primera fuerza", afirmó Schwesig al comparecer ante los medios tras darse a conocer los resultados de los sondeos a pie de urna.

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Sin embargo, recordó que "AfD no ha logrado su objetivo, no tiene ni la mayoría absoluta ni puede presentar un gobierno".

Pese al triunfo de AfD, el SPD tiene opciones de mantenerse en el poder, dada la falta de voluntad del resto de partidos de formar una colación con los ultraderechistas.

Sin embargo, Leif-Erik Holm, candidato a presidente regional de AfD, reivindicó que obtuvo el "encargo de formar gobierno" tras darse a conocer los resultados de las encuestas.

"La gente quiere un cambio", dijo Holm en la velada electoral organizada por su formación, donde afirmó que, de cara a dialogar para formar gobierno, "vamos a invitar a todos los partidos".

Su victoria es el tercer triunfo de AfD en unas elecciones regionales desde que nació el partido en 2013.

El triunfo de AfD en Mecklemburgo-Antepomerania llega después del éxito vivido en el también oriental estado federado de Turingia en 2024 y, sobre todo, tras el arrollador resultado logrado en Sajonia-Anhalt, región igualmente situada en el este de Alemania donde el partido de ultraderecha rozó la mayoría absoluta.

Aquel éxito supuso otro revés para la CDU, que perdió prácticamente un 20 % del voto que consiguió en la anterior cita con las urnas en Sajonia-Anhalt, en 2021.

El pasado 6 de septiembre, la CDU del ahora primer ministro regional saliente Sven Schulze, se quedó con un 17,2 % de los votos, muy por detrás de AfD (43,8 %).