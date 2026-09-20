Según la prensa, Ribakov acudió al colegio 360 pocos minutos después de su apertura.

El dirigente opositor ejerció su derecho al sufragio y posteriormente le regaló una manzana (símbolo y nombre de ese partido en ruso) a una miembro de la mesa electoral.

Con el lema 'Por la paz y libertad', Yábloko se opone a la conocida como 'operación militar especial', mientras que la victoria en Ucrania es prácticamente el único punto del programa del partido del Kremlin, Rusia Unida.

Por ese motivo, la formación fue excluida de las papeletas, donde sólo figuran los partidos registrados por listas, aunque 100 candidatos del partido aún podrán acceder a la Duma o cámara de diputados por circunscripciones electorales, según dijo el propio Ribakov a EFE en una entrevista concedida esta semana.

"Llamamos a los ciudadanos a acudir a los colegios el domingo (...) y votar por nuestros candidatos por circunscripciones. Votar por cualquier otro partido es apoyar las políticas de (el presidente ruso, Vladímir) Putin", dijo en referencia a la propuesta de la oposición en el exilio que consiste en apoyar a cualquier partido que le pueda robar votos a Rusia Unida.

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La participación en las elecciones legislativas rusas, que comenzaron el viernes, superó en la mañana del domingo el 45 %, mientras el número de las personas que votaron a distancia alcanzó los seis millones de electores, anunciaron hoy las autoridades electorales del país.

Más de 111 millones de rusos en 89 regiones son llamados a las urnas desde el viernes para elegir a los 450 diputados que integrarán la Duma o cámara baja del Parlamento en más de 90.000 colegios electorales.

También podrán ejercer su derecho al sufragio los rusos residentes en 152 países, donde el Ministerio de Exteriores habilitó 333 colegios, muchos de ellos en legaciones diplomáticas.

Teóricamente, pueden votar más de 1,8 millones de rusos en el extranjero, aunque se han reducido el número de colegios en países como Alemania, donde habrá sólo dos frente a los 16 de la anterior votación, o en Israel con tres en lugar de trece.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, intentará revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, para lo que le conviene una baja participación entre los partidarios de la paz.

Según los sondeos oficiales, cuenta con una intención de voto del 33-37 %, aunque las compañías independientes le otorgan apenas un 25 %. Sea como sea, los expertos creen que al final obtendrá en torno al 50 % de los votos.