Liga Árabe tacha de "escalada peligrosa" para O.Medio los ataques hutíes contra A.Saudí

En un comunicado, la organización panárabe advirtió de que "la continuación de estos ataques representa una escalada peligrosa e inaceptable (...) lo que aumentaría la tensión y pondría en peligro la seguridad y la estabilidad de la región" de Oriente Medio.

Asimismo, "reiteró su plena solidaridad" con Riad, y "su apoyo a las medidas que adopte para proteger su seguridad, soberanía y la seguridad de sus ciudadanos y residentes en su territorio", tras subrayar que "la seguridad del reino es parte integral de la seguridad nacional árabe".

Esa condena se produce después de que los hutíes, respaldados por Irán, aseguraran anoche haber atacado con misiles balísticos e "impacto preciso" la capital saudí, Riad, así como instalaciones de la mayor petrolera mundial, Aramco, en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo y punto clave para la exportación del petróleo saudí de cara al cierre de Ormuz por Irán.

Arabia Saudí confirmó en las últimas horas haber interceptado y destruido un misil lanzado contra Riad, sin referirse a los supuestos lanzamientos hutíes contra Yanbu que, de confirmarse, representarían el segundo grave ataque en menos de dos semanas contra las instalaciones del oleoducto Este-Oeste.

El pasado 11 de septiembre Riad anunció el cierre de ese oleoducto, por el que exportaba unos siete millones de barriles diario de crudo, tras un ataque con misiles y drones de los hutíes, que aparentemente dañó una parte de la infraestructura y estaciones de bombeo.

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Los hutíes aseguran que continuarán sus ataques contra su vecino del norte, así como el bloqueo marítimo que imponen a los buques saudíes en el mar Rojo, hasta que Riad cese sus ataques aéreos contra sus posiciones en apoyo al Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

En este contexto, acusan a Arabia Saudí de intensificar sus bombardeos sobre el Yemen, con cientos de vuelos de aviones militares, tras la ofensiva hutí que permitió a los insurgentes expulsar a las fuerzas del Gobierno reconocido de toda la costa occidental del país y controlar el estrecho de Bab al Mandeb, en la puerta sur del mar Rojo y vital para el comercio internacional.