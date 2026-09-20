Los Javis, Penélope Cruz y los actores de 'La bola negra', aclamados en la alfombra roja

Con un elegante vestido de gala en color negro con un escote pronunciado, llamativos volantes en la zona de la espalda y los hombros y una falda de corte amplio, Cruz ha cruzado la alfombra colocada entre el Hotel María Cristina y el Teatro Victoria Eugenia, en el que se proyectaba en el marco del Festival la película que se estrena el 25 de septiembre.

Javier Calvo ha lucido un esmoquin negro con camisa blanca sin corbata ni pajarita (un estilo similar al que ha elegido el actor y cantante Guitarricadelafuente); Javier Ambrossi una chaqueta azul marino con camisa blanca y pantalones de pinzas blancos de pierna ancha y Lola Dueñas un vestido gris largo con cuello halter. Por su parte, Miguel Bernadéu ha posado con un traje de chaqueta gris, camisa blanca y corbata negra.

También han pasado por la alfombra roja los actores Carlos González, Milo Quifes, Antonio de la Torre y Natalia De Molina, que llevaba un vestido blanco con escote palabra de honor.