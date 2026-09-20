Los vecinos de Ceuta vuelven a exigir soluciones junto a la frontera con Marruecos

Entre los día 30 y 31 de julio, más de 70.000 personas cruzaron a nado desde Marruecos a Ceuta y aunque un 90 %, según las autoridades, regresaron en las horas siguientes, varias miles, muchas de ellas menores, permanecen en la ciudad, lo que ha causado una importante crisis.

Convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos, la marcha estuvo encabezada por una pancarta con la bandera de España donde podía leerse 'SOS Ceuta invadida', y precedió a una nueva concentración motera por la ciudad.

Entre numerosas banderas de España, Ceuta y Europa, los manifestantes recorrieron alrededor de dos kilómetros del litoral ceutí hasta llegar hasta la frontera del Tarajal, donde se concentraron durante varios minutos custodiados por la Policía.

Allí corearon consignas en contra especialmente de la gestión por parte del Gobierno de España y del Reino de Marruecos, y defendieron el carácter español de la ciudad.

La sensación que tienen los vecinos de Ceuta es "de abandono, tristeza, impotencia, desolación y miedo, porque no sabemos si mañana nos querrán meter a otros 80.000 (migrantes)", explicó a EFE David, uno de los ceutíes que se manifestó.

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Pese a lo que describe este vecino, Noelia Alcázar, portavoz de Foro Ciudadano, aseguró a EFE que se sienten al mismo tiempo "muy arropados por otros compatriotas" y que "todo está sirviendo para que haya mucha unión en el pueblo".

"No van a poder con nosotros. El Gobierno y su situación de poder dentro de las instituciones es efímero, y le queda poco", advirtió.

El coronel retirado Carlos Pavón pidió por su parte a los mandos del Ejército que, cuando saquen a la calle a los militares, lo hagan "con la dignidad y el honor que les corresponde"; y afirmó que "están trabajando sin medios, sin poder defenderse".

Las concentraciones de este domingo se suman al acto celebrado por el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta este sábado frente a la sede de la Delegación del Gobierno, donde además se mantiene una acampada vecinal reivindicativa para visibilizar lo que se vive en distintas playas de la ciudad.

En estas playas se mantienen acampados en numerosos tinglados y tiendas improvisadas a orillas del mar miles de migrantes que, a lo largo de las últimas semanas, no lograron ninguna de las plazas habilitadas en los centros de acogida temporal repartidos por Ceuta.

Según los últimos datos facilitados por la Delegación del Gobierno, hasta el momento se han dispuesto 1.700 plazas en el Puerto de Ceuta, el centro de acogida más grande de los habilitados, y que se sumó a finales de esta semana a cuatro más que acogían ya a 3.320 personas.