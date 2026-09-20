María Corina Machado se suma a petición de senador republicano de elecciones en Venezuela

A través de su cuenta de X, Machado se dirigió a Moreno para agradecerle su propuesta: "gracias por su liderazgo y claridad respecto a la importancia crucial de unas elecciones presidenciales libres en Venezuela".

La líder, que actualmente se encuentra en Panamá tras salir de Venezuela en diciembre de 2025, afirmó que "una Venezuela democrática es esencial no solo para la estabilidad de nuestro hemisferio, sino también para los intereses estratégicos de seguridad nacional de los Estados Unidos".

Y añadió, junto con la etiqueta de "#fijarlafecha", en alusión a las elecciones, que "los venezolanos están listos para construir una nación libre, pacífica y próspera, y para ser el aliado más firme de los Estados Unidos".

Su mensaje en redes era la respuesta a uno anterior de este mismo domingo de Bernie Moreno en el que proponía "la celebración de elecciones libres y justas" como parte esencial "para completar la transición democrática y, bajo el firme liderazgo del presidente Trump".

El senador republicano iba un paso más allá y proponía una fecha concreta para los comicios "el 24 de julio de 2027; ¡vamos allá!".

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Moreno también dedicó parte de su texto en X a recordar el papel de Estados Unidos en la nueva etapa que comenzó en Venezuela el pasado 3 de enero con la captura del que era el presidente Nicolás Maduro, y destacó que "el histórico acuerdo petrolero del presidente Trump, que asegura el control mayoritario estadounidense sobre 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas, representa una victoria para el dominio energético de Estados Unidos y para la prosperidad del pueblo venezolano".