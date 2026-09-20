Más de 5,1 millones de personas han retornado a Sudán desde el inicio de la guerra en 2023

La agencia de la ONU dijo en su último informe que, para finales del pasado agosto, sus equipos contabilizaron 8.583.274 desplazados internos y 5.145.165 personas retornadas en todo Sudán, con lo que la población desplazada disminuyó un 26 % en comparación con la cifra máxima de 11.585.384 personas registrada en enero de 2025.

Del total de retornados, el 82 % son personas que huyeron de sus hogares a otros puntos de Sudán, mientras que el otro 18 % ha regresado desde otros países en los que se refugiaron, algo que representa un incremento del 4 % respecto al mes anterior en ambos casos.

La OIM recordó que antes del estallido de la guerra el 15 de abril de 2023, Sudán ya albergaba más de 3,8 millones de desplazados internos, pero el conflicto convirtió al país "rápidamente en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta".

Desde el inicio de la guerra y hasta el 31 de agosto de 2026, la agencia ha registrado 882 incidentes que provocaron desplazamientos en Sudán y que se deben -además del aumento de la inseguridad por el conflicto- a inundaciones.

Sin embargo, la OIM alertó que, respecto al mes anterior, el número de desplazados descendió en doce estados pero aumentó en otros seis, especialmente en la región centro-sur sudanesa de Kordofán, donde se están produciendo intensos combates entre el Ejército y las FAR por el control de esta disputada y vasta zona.

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El estado meridional de Nilo Azul, fronterizo con Etiopía, también registró un aumento de los desplazados del 3 % debido a la ofensiva paramilitar en curso, mientras que la castigada región occidental de Darfur -el bastión de las FAR- también vio un ligero incremento de desplazados debido a las operaciones de las tropas gubernamentales.

El conflicto en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, mientras que organizaciones de derechos humanos y la propia ONU acusan a ambos beligerantes de haber cometido crímenes de guerra, aunque los paramilitares han sido también señalados por haber cometido crímenes de lesa humanidad e incluso genocidio.