Más de 7.500 voluntarios recolectan 25,9 toneladas de residuos en playas y ríos de Ecuador

Familias, estudiantes, jóvenes, organizaciones sociales, gobiernos locales, instituciones públicas y privadas, representantes de la academia y organizaciones no gubernamentales participaron el sábado de manera simultánea en diversas zonas del país en la recolección, clasificación, registro y pesaje de los residuos encontrados.

La iniciativa es parte de una campaña que tiene como lema '¡Limpiemos juntos, salvemos vidas!', y que impulsa el ministerio en las cuatro regiones de Ecuador.

Entre los materiales recolectados había plástico, vidrio, metal, papel y cartón y, de acuerdo a la cartera de Estado, estos registros permitirán generar información para orientar acciones de prevención y promover el manejo adecuado de los residuos.

"Miles de ecuatorianos decidieron dedicar su tiempo y sus manos a cuidar estos espacios, y esa participación demuestra que la empatía se traduce en acciones de conservación. El reto ahora es que lo que hacemos hoy se convierta en mejores decisiones durante todo el año", afirmó el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, durante una de las jornadas realizadas en un área protegida de la provincia costera de Santa Elena.

La Campaña Nacional de Limpieza de Playas y Cuerpos Hídricos se desarrolla en Ecuador desde 2010, pero en 2015 amplió su alcance para incorporar mingas de limpieza en ríos, lagunas, quebradas y otros cuerpos hídricos.

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La iniciativa ha convocado a más de 293.000 voluntarios durante estos 16 años, en los que se han intervenido 7.150 kilómetros y recolectado más de 1.146 toneladas de residuos.