México identifica posible filtración de datos personales de la aerolínea Aeroméxico

En un comunicado, la dependencia federal advirtió de la localización de una publicación en Telegram, difundida el 18 de septiembre de 2026, en la que un usuario, del que no reveló el nombre, ofrece supuestamente una base de datos atribuible a la aerolínea más grande del país, en flota y número de destinos.

La base de datos cuenta con más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 GB, que incluyen nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta, informó el documento.

"Esta autoridad obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros con esos mismos campos, entre los que se identificaron nombres de diversas personas, incluidas personas servidoras públicas y figuras públicas", resaltó.

Explicó que se están analizando los datos obtenidos durante el monitoreo, para "iniciar de oficio una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas".

Detalló también que la inspección se realizará en ejercicio de las facultades de la Secretaría para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, previstas en los artículos 54 y 55 de dicho ordenamiento.

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Al momento la aerolínea no se han pronunciado respecto a la presunta filtración.