Ministro sirio defiende subida de precios de combustible pese a multitudinarias protestas

En su primera comparecencia ante el Parlamento tras este movimiento ciudadano, Al Bashir defendió las nuevas tarifas, al afirmar que "seguir comprando gas sin una recuperación de costos suficiente conllevará una reducción del servicio eléctrico", e hizo hincapié en que el ministerio es consciente de la "magnitud de los desafíos" del sector energético del país mediterráneo, devastado por los catorce años de guerra y la corrupción del régimen anterior.

El ministro señaló que entre los principales retos actuales están "la falta de bases de datos, la escasez de petróleo crudo y repuestos, y la necesidad de divisas para lograrlo".

Apuntó que la cifra de automóviles en Siria ha aumentado de 2,5 millones a 3,6 millones -sin detallar el periodo- lo que se traduce en un "incremento sustancial de la demanda de combustible", al tiempo que la producción nacional de petróleo es de 112.000 barriles diarios, lo que deja un déficit de 200.000 barriles diarios que se compran en el extranjero.

Por lo tanto, el político afirmó que Siria necesita 831 millones de dólares al mes para la compra de crudo y productos petrolíferos.

Las protestas, que estallaron el pasado domingo en varias provincias sirias, especialmente en el norte y en el este del país, se producen tras meses de quejas por el aumento de los precios de la energía, siendo el detonante el anuncio del gobierno de que los precios del diésel aumentarían un 40 %, los de la gasolina al menos un 25 % y los del gas para cocinar alrededor de un 9 %.

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El gobierno sirio defendió que dichos aumentos eran temporales y se debían a las consecuencias de la guerra en Irán.