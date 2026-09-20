Participación en elecciones legislativas rusas supera el 45 %

"Actualmente, más del 45% de los electores ya han emitido su voto en todo el país", declaró Ela Pamfílova, presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, a la prensa local.

A la vez, el número de las personas que optaron por el voto electrónico ha superado los seis millones, casi la mitad de ellos han optado por esa vía en Moscú, dijo.

Pamfílova agregó que la votación en las elecciones rusas sigue su curso pese a los ataques ucranianos, que mataron en las últimas horas a un miembro de comisión electoral de Jersón, región ucraniana anexionada en 2022, e hirieron al presidente de una mesa electoral en la región de Moscú.

El voto electrónico ha sido criticado estos días por la oposición, que lo considera un instrumento de fraude.

El único partido pacifista, Yábloko, que fue excluido de los comicios, pero cuenta con observadores electorales, denunció que en algunos lugares los ciudadanos no pudieron ejercer el derecho al sufragio en papel porque alguien lo había hecho en su nombre por internet, sin que les dieran ninguna explicación.

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Más de 111 millones de rusos en 89 regiones son llamados a las urnas desde el viernes para elegir a los 450 diputados que integrarán la Duma o cámara baja del Parlamento en más de 90.000 colegios electorales.

También podrán ejercer su derecho al sufragio los rusos residentes en 152 países, donde el Ministerio de Exteriores habilitó 333 colegios, muchos de ellos en legaciones diplomáticas.

Teóricamente, pueden votar más de 1,8 millones de rusos en el extranjero, aunque se han reducido el número de colegios en países como Alemania, donde habrá sólo dos frente a los 16 de la anterior votación, o en Israel con tres en lugar de trece.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, intentará revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, para lo que le conviene una baja participación entre los partidarios de la paz.

Según los sondeos oficiales, cuenta con una intención de voto del 33-37 %, aunque las compañías independientes le otorgan apenas un 25 %. Sea como sea, los expertos creen que al final obtendrá en torno al 50 % de los votos.