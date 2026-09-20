Participación en legislativas rusas llega a casi 55 % a tres horas del cierre de colegios

Según la Comisión Electoral Central (CEC), la participación en los presentes comicios superó a la registrada en las elecciones parlamentarias de 2021 y 2016, cuando fue del 51,72 % y 47,88 %, respectivamente.

La votación concluirá hoy a las 21:00 horas de Moscú (18:00 GMT), cuando cierren los colegios electorales en el enclave báltico de Kaliningrado, el punto más occidental del país.

El único partido pacifista, Yábloko, que fue excluido de los comicios, pero cuenta con observadores electorales, denunció infracciones masivas durante los tres días de votación, algo negado categóricamente por autoridades electorales.

Una de las principales quejas de los opositores consistió en la obstaculización de la labor de sus observadores y las presiones de las comisiones electorales sobre los votantes para que ejercieran su derecho al sufragio de forma telemática, una herramienta que se presta a manipulación, según los detractores del poder.

Muchos votantes descubrieron el domingo que en las mesas electorales no les permitieron votar de manera tradicional, ante la falta de papeletas.

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Más de 111 millones de rusos en 89 regiones son llamados a las urnas desde el viernes para elegir a los 450 diputados que integrarán la Duma o cámara baja del Parlamento en más de 90.000 colegios electorales.

También pueden ejercer su derecho al sufragio los rusos residentes en 152 países, donde el Ministerio de Exteriores habilitó 333 colegios, muchos de ellos en legaciones diplomáticas.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, intentará revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, para lo que le conviene una baja participación entre los partidarios de la paz.

Según los sondeos oficiales, cuenta con una intención de voto del 33-37 %, aunque las compañías independientes le otorgan apenas un 25 %. Sea como sea, los expertos creen que al final obtendrá en torno al 50 % de los votos.