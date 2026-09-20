Partido islamista de Pakistán incia marcha para protestar contra impuesto a la gasolina

"Exigimos que se ponga fin a este impuesto extorsivo. De ese modo, los precios de la gasolina bajarían rápidamente y se situarían en torno a las 200 rupias por litro (0,72 dólares). Solo entonces la economía podría avanzar", dijo Rehman.

La movilización de este domingo comenzó con una "marcha en tren" y una caravana por carretera desde diferentes partes del país hacia la capital.

El JI lleva tiempo organizando protestas a nivel nacional contra el impuesto sobre el combustible, que supera las 100 rupias por litro. El precio actual de la gasolina en el país es de 389,14 rupias (1,41 dólares) por litro.

"En lugar de proporcionar ayuda a la población, el Gobierno ha decidido que la nación pague por su mala gestión", afirmó Rehman, añadiendo que la protesta en Islamabad se podría descontrolar si el Ejecutivo intenta reprimir a los manifestantes.

Ante la posible llegada de las protestas, la administración capitalina ha colocado cientos de contenedores de mercancías para bloquear las entadas a la ciudad. Además, el Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS) y el Hospital Policlínico del Gobierno Federal de Islamabad se declararon en "alerta máxima".