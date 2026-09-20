Portugal refuerza la rebaja fiscal ante otra subida prevista de los combustibles

La orden publicada el viernes en el Diario de la República, que entra en vigor el 21 de septiembre y se aplica en Portugal continental, confirma la perspectiva de un encarecimiento de ambos carburantes, aunque no precisa cuánto aumentará su precio de venta al público.

La rebaja adicional del ISP respecto a esta semana será de 1,124 céntimos por litro de gasóleo y de 0,83 céntimos por litro de gasolina, según la comparación entre las tasas fijadas en las órdenes del 11 y el 18 de septiembre. Estas cantidades corresponden exclusivamente al ajuste del impuesto, antes de su efecto sobre el IVA.

El mecanismo extraordinario busca devolver mediante una reducción del ISP la recaudación adicional de IVA generada por el encarecimiento de los combustibles. Se activa cuando la subida supera los diez céntimos por litro respecto a la semana de referencia del 2 al 6 de marzo.

Con el nuevo ajuste, el descuento acumulado de este mecanismo en el ISP alcanza los 10,882 céntimos por litro de gasóleo y los 7,422 céntimos en la gasolina. Estas cifras no representan una nueva reducción de esa cuantía a partir del lunes.

El mercado portugués está liberalizado y los precios varían según el operador y la estación de servicio, por lo que la entrada en vigor de la medida fiscal no supone una variación uniforme y obligatoria de los importes en los surtidores.

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El primer ministro, el conservador Luís Montenegro, defendió el sábado en Esposende la respuesta de su Ejecutivo y sostuvo que preservar el equilibrio de las cuentas públicas no implica insensibilidad ante las dificultades de las familias. También advirtió de que un desequilibrio presupuestario podría encarecer la financiación.

El Gobierno aprobó el jueves 38 millones de euros de ayudas extraordinarias para sectores especialmente expuestos al encarecimiento: 30 millones para el transporte de mercancías y la asistencia en carretera, cinco millones para el transporte público por carretera y tres millones para taxis, bomberos y entidades sociales.

Además, anunció que propondrá al Parlamento prolongar hasta el 31 de diciembre el régimen temporal que permite reducir los límites mínimos del ISP. Esa prórroga no supondrá por sí misma una nueva rebaja automática del impuesto.

El encarecimiento ha generado también protestas. El sábado se celebró en Oporto una manifestación contra el precio de los combustibles en la que se reclamaron medidas al Gobierno.

La nueva subida prevista prolonga la escalada de los últimos meses. El 27 de julio, los combustibles superaron la barrera de los dos euros por litro, en un contexto de tensión en los mercados energéticos y de crecientes demandas de la oposición para reducir la carga fiscal.

El 7 de septiembre se registró otro encarecimiento próximo a doce céntimos por litro de gasóleo y nueve céntimos en la gasolina. La diferencia de precios con España ha reforzado el incentivo para que los conductores portugueses de las zonas fronterizas crucen al país vecino para repostar.