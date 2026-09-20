Presidente dominicano viaja este domingo a EEUU para participar en la Asamblea General ONU

Abinader participará el martes en Nueva York en la apertura del Debate General de la Asamblea General, en la que pronunciará su discurso el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, informó Presidencia en las últimas horas.

Además, el presidente dominicano participará en una reunión con los integrantes del Escudo de las Américas, coalición impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump; y en la Cumbre Anual de Concordia 2026 -que reunirá a líderes globales de gobiernos, empresas y sociedad civil- en un panel sobre las cadenas de suministro de minerales críticos en las Américas.

Asimismo, entregará el primer pasaporte biométrico creado por el Estado dominicano y visitará la exposición 'Index Somos Todos', dedicado a reconocer a dominicanos destacados en el exterior.

También dicho día acudirá a una actividad sobre el objetivo Meta 2036, que procura duplicar el producto interno bruto (PIB) de la República Dominicana en la próxima década.

Igualmente, participará en un encuentro con empresarios iberoamericanos del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, así como participará en un diálogo de "alto nivel" sobre Inteligencia Artificial.

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El evento central del viaje será el próximo miércoles después del mediodía, cuando pronunciará su discurso en la Asamblea General de la ONU. También dicho día mantendrá reuniones bilaterales y encuentros de "alto nivel" y, además, recibirá la Insignia de Oro de la Américas Society.

El jueves el presidente dominicano mantendrá reuniones institucionales y actividades para "estrechar vínculos" con la diáspora dominicana en los Estados Unidos.

Por último, el viernes participará en un desayuno con los presidentes de sección del Partido Revolucionario Moderno (PRM), su formación política, y acudirá a la Universidad William Paterson (Nueva Jersey) para recibir un reconocimiento.

En el viaje, Abinader estará acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje, y los ministros de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó, y de la Presidencia, José Ignacio Paliza.