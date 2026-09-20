Rusia denuncia muerte de dos personas en Jersón, incluido miembro comisión electoral local

"Dos personas murieron en un ataque con dron contra un autobús civil en la región de Jersón. Una de las víctimas era nuestra compañera Olga Ulianenko", dijo la presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, Ela Pamfílova, citada por las agencias rusas.

Según Pamfilova, la fallecida era miembro de la comisión electoral local desde 2023 y participó en la organización de la votación anticipada en la región. La fallecida tiene una hija, que trabaja en la misma comisión, agregó.

"Su hija sigue trabajando y nosotros también", aseguró Pamfílova.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció el viernes que Kiev mató en un ataque a la jefa de una comisión electoral en la región anexionada de Zaporiyia, a la que concedió póstumamente la Orden del Coraje.

"Los dirigentes ucranianos no se apuran a celebrar elecciones, pero, como es sabido, intentan impedir que nosotros lo hagamos", dijo, en alusión a la negativa de Ucrania a celebrar elecciones presidenciales bajo las bombas rusas.