Sánchez reivindicará sus políticas en la ONU en un viaje marcado por la situación en Ceuta

Sánchez participó los últimos ocho años en la apertura de los periodos de sesiones de la Asamblea (en 2020, como el resto de lideres internacionales, tuvo que hacerlo telemáticamente debido a la pandemia de COVID-19) y el año pasado acudió acompañando al rey Felipe VI, y este año será el último antes de que se celebren las elecciones generales en España en una fecha que aún no ha desvelado.

El presidente del Gobierno viajará a Nueva York con la intención de ratificar el pleno compromiso de España con el multilateralismo y poner en valor políticas que ha desarrollado su Ejecutivo, como las relacionadas con la economía y la migración.

En ese contexto, fuentes del Gobierno aseguran que la situación en la ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos, que el pasado julio sufrió la entrada masiva de más de 70.000 personas desde ese país, estará presente en su agenda, tanto en sus intervenciones (la más relevante el miércoles ante la Asamblea de la ONU) como en las conversaciones que mantenga con otros líderes.

Su determinación es exponer la visión del Gobierno sobre lo que pasó y lo que se está haciendo para resolver el problema, al tiempo que defenderá de forma general el modelo migratorio de España.

No hay intención de impulsar ninguna declaración conjunta o algunas decisiones en el ámbito de la ONU ante ello porque las fuentes citadas subrayan que están centrados en que eso se aborde en el ámbito europeo.

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Es previsible que esta cuestión sea comentada en el primero de los actos de su agenda, una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, que servirá de agradecimiento a su labor debido a que se encuentra en los últimos meses de su mandato.

Para sustituirle, el Gobierno, y el propio Sánchez han defendido públicamente que por vez primera ese puesto tenga al frente a una mujer y desean que sea iberoamericana.

La cuestión de Ceuta también puede estar presente en los encuentros bilaterales que tendrá Sánchez, aún por concretarse oficialmente.

Entre sus prioridades está igualmente poner en valor el modelo económico de España, que en opinión del Gobierno, ha demostrado que es posible crecer teniendo a la vez empleos de calidad y con aumentos significativos del salario mínimo.

La defensa de ese modelo será uno de los ejes de su intervención en el acto que compartirá con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con cuyas políticas progresistas se siente muy cercano el Ejecutivo frente a las críticas de que ha sido objeto por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump, como es habitual, invitará a una recepción a los líderes presentes en Nueva York con motivo de la Asamblea de la ONU, pero Sánchez, que ha recibido la invitación, tiene pendiente decidir si acudirá o no, según las fuentes del Gobierno, por motivos de agenda.

Los retos de la Inteligencia Artificial y la defensa de los menores ante los riesgos de las redes sociales será otro apartado relevante de las actividades del jefe del Ejecutivo, que en Nueva York, entre otros eventos previstos, participará en un homenaje a la escritora y periodista estadounidense Gloria Steinem, leyenda del activismo feminista y que falleció el pasado 3 de septiembre.

También asistirá a dos foros en los que participarán una serie de líderes, uno de ellos en defensa del multilateralismo y otro para respaldar la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

A ello sumará la presidencia de un acto en la Cámara de Comercio de España, lugar en el que mantendrá un encuentro con inversores.

Desde Nueva York viajará a Boston y tendrá un acto en la Universidad de Harvard, además de mantener una reunión con la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey.