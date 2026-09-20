Sube a 2,9 toneladas la cantidad de cocaína incautada durante toque de queda en Ecuador

En sábado, el ministro del Interior, John Reimberg, había informado de la incautación de 1,51 toneladas de cocaína, distribuidas en 1.353 paquetes hallados en 55 sacos de yute que estaban enterrados una zona de Manta, en la provincia de Manabí.

Sin embargo, la Policía precisó este domingo que las operaciones continuaron y que en ese mismo sector los agentes encontraron otro escondite con 42 sacos de yute más, que contenían 1.250 paquetes de cocaína, equivalentes a 1,41 toneladas.

"Este es un mensaje para ti, chonero. No solamente agarramos a los cabecillas, debilitamos tus estructuras o incautamos tus bienes; sino que ahora la Policía encontró tus caletas", dijo el ministro Reimberg al anunciar el total del decomiso y en referencia al grupo criminal Los Choneros, el más antiguo que opera en Ecuador.

Manabí se ha convertido en un lugar clave en la ruta que utilizan las organizaciones criminales para sacar la droga hacia Norteamérica por medio de lanchas rápidas, por lo que la Policía señaló que esta incautación es un "contundente golpe" a los grupos vinculados al narcotráfico que operan en esa zona.

La disputa de territorio entre estas bandas narcotraficantes ha provocado un incremento de la violencia en la provincia, una de las cuatro que desde el jueves y hasta finales de mes están bajo un toque de queda nocturno en el que las fuerzas de seguridad pretenden intensificar el combate a las bandas.

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Hasta el sábado, 289 personas había sido detenidas entre las 00:00 hora local (05:00 GMT) y 05:00 (10:00 GMT), la mayoría por incumplir la restricción de movilidad y otros 73 por delitos como extorsión, delincuencia organizada, entre otros.

Este nuevo periodo de toques de queda nocturnos es el tercero que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decreta en lo que va del año, una estrategia que forma parte de la "guerra" que declaró a los grupos criminales en 2024.

Sin embargo, esta y otras medidas no evitaron que Ecuador cerrara el 2025 con una cifra récord de 9.283 homicidios, que le sitúan a la cabeza de Latinoamérica como uno de los países más violentos.