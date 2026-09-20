Trump y Mamdani se reunirán este lunes en Nueva York antes de la Asamblea de la ONU

La reunión tendrá lugar en Gracie Mansion, la residencia del alcalde en Manhattan, según informó la oficina de Mamdani y el encuentro se centrará en "los problemas que afectan a la ciudad de Nueva York y a los neoyorquinos".

El presidente estará en la ciudad de Nueva York para la cita anual de la ONU, donde tiene previsto pronunciar un discurso el martes y reunirse con distintos líderes mundiales, en un momento de tensión intrernacional marcada por la guerra en Irán.

La cita entre ambos políticos será la tercera que mantengan en persona.

Su primer encuentro se produjo en el Despacho Oval, en noviembre de 2025, poco después de que Mamdani ganara las elecciones a la alcaldía de Nueva York.

Más tarde, en febrero de este mismo año, volvieron a verse en Washington y abordaron, entre otros asuntos, una propuesta neoyorquina de vivienda asequible y cuestiones migratorias.

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Aunque antes de los encuentros Trump calificó a Mamdani como "comunista lunático", la relación entre ellos tras conocerse en el Despacho Oval ha pasado a un tono más cordial.

El presidente llegó a decir que coincidían "en mucho más de lo que habría pensado" y Mamdani sostiene que como alcalde debe negociar con Trump por el bienestar de Nueva York.