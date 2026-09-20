Un incendio forestal en Villa de Leyva consume unas 100 hectáreas de bosque colombiano

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Boyacá, José Ubaldo, informó en un video publicado este domingo en redes sociales que el fuego afecta el sector del cerro de San Marcos y que las condiciones meteorológicas han dificultado las labores de control.

"Esta situación pues está desbordada pues dado que los fuertes vientos están generando mayor apertura como tal de las llamas", señaló el funcionario.

Turistas y locales compartieron en redes sociales videos grabados desde la plaza central del municipio en los que se observa una densa nube de humo sobre el bosque situado en la parte alta, justo encima de la plaza, mientras las llamas avanzan por la zona boscosa.

En las labores participan más de 250 integrantes de organismos de socorro, entre ellos la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Ejército, la Policía y los bomberos, según el balance divulgado por el funcionario.

El funcionario explicó que la fuerza del viento está ampliando el área afectada y que el difícil acceso al lugar complica el trabajo de los equipos desplegados en tierra.

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"Mayor espacio, mayor intervención y obviamente está imposibilitando y está dificultando mucho pues aparte de la el difícil acceso en el área de la emergencia", afirmó.

Por su parte, el ministro de Ambiente de Colombia, Fabio Arjona, indicó que, de acuerdo con información preliminar de la UNGRD, el incendio fue provocado, aunque las autoridades aún trabajan para establecer las causas del mismo.

Según información difundida por medios locales, el fuego se ha aproximado a zonas de interés natural y ha llevado a la evacuación preventiva de al menos un hotel, mientras organismos de seguridad y voluntarios trabajan en el rescate de animales afectados por las llamas.

El balance nacional de incendios forestales de la UNGRD reporta 27 emergencias en seguimiento en el país, de las cuales 19 permanecen activas y ocho han sido controladas, mientras que los incendios han afectado 119.569 hectáreas de cultivos y sistemas productivos.